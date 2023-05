Festakt „Dä Geldersche Wend“ Geldern „krönt“ seine verdienten Bürger

Es geht darum, einmal Danke zu sagen, fasste Bürgermeister Sven Kaiser den Sinn der Verleihung zusammen. Das gelte für die Ehrenamtler, ohne die am Ende ein gesellschaftlich und soziales Leben in der Stadt nicht möglich sei, aber auch um die Unternehmer, die mit ihrem Wirken für den Wohlstand in der Stadt sorgen. Und bei den Preisträgern hatte die Jury viermal ins Schwarze getroffen. Der Geldersche Wend ging, wie berichtet, an Paul und Marlies Jonkmans, Johanna Klümpen-Hegmans, stellvertretend für das ehrenamtliche Team, das den Flyer über die Denkmäler auf dem Gelderner Friedhof erstellt hat, an Dirk und Sandra Thölen und ihr Unternehmen Thölen Pumpen GmbH sowie an Stephan Waerdt und Jens Bodem von Onergys.