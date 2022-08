Gelderner Skateverein „Auf Achse“ : So lief es beim Contest der Skater

Am Samstag wurde die Skate-Anlage am Bollwerk zum Treffpunkt für Skater sowie BMX- und Scooter-Fahrer. Foto: A. Jakimowicz Foto: Anastasia Jakimowicz

Geldern Schnelle Tricks und akrobatische Sprünge führten die besten BMX-Fahrer und Skater am Samstag in Geldern vor. Eröffnet wurde die Veranstaltung am Bollwerk von einer Streetdance-Gruppe der Gelderner Tanzschule „8 Counts“.

Am Samstag war die Skate-­Anlage in Geldern gut besucht. Grund dafür war der 23. Skate- und BMX-Contest. Für den Gelderner Skateverein „Auf Achse“ war es nach drei Jahren Pause der erste, der organisiert wurde. Die Veranstaltung zog viele Scooter-, BMX- Fahrer sowie Skater an. „Mit der Organisation hat alles super geklappt.“, erzählte die Vorsitzende des Vereins „Auf Achse“, Hanneke Hellmann.

Eröffnet wurde die Veranstaltung am Bollwerk von einer Streetdance-Gruppe der Gelderner Tanzschule „8 Counts“. Im Anschluss daran starteten auch schon die ersten BMX-Fahrer und führten auf den Rampen ihre Tricks vor. Zuschauer saßen verteilt auf den Wiesen oder Bänken des Parks und fieberten gespannt mit, während BMX-Profi Tobias Freigang die Präsentationen der Teilnehmer von der Jury-Bank aus kommentierte.

Auch für Essen und Trinken hatte man ausreichend gesorgt. Eine Stunde später wurden dann die drei Sieger gekürt und bekamen Medaillen aus Schokolade, Urkunden oder gesponsorte Streetwear aus dem Kölner Shop „People´s Store“ überreicht. In lockerer Atmosphäre durften sich anschließend die Scooter-Fahrer einfahren und aufwärmen. Mehr als 15 Jungs haben sich angemeldet und konnten in 45 Sekunden Fahrzeit die besten Tricks vorführen. Für manche war es die erste Teilnahme am Contest, anderen sah man mehr Erfahrung an. Neben Tobias Freigang in der Jury saß Beni Mönks vom Gelderner Skate- und BMX-Verein „Auf Achse“, der die Veranstaltung auch mitorganisiert hat.

Während des ganzen Tages sorgte DJ Kaiserklang, der seit über 15 Jahren in der Gelderner „E-Dry“ auflegt, für gute Stimmung und die musikalische Untermalung des Wettbewerbs. Mit Soundeffekten und bekannten Einspielern sorgte er für Unterhaltung des Publikums. Nach einer Stunde hatten alle Scooter-Fahrer „ordentlich abgeliefert“, und die Jury beriet sich. Auf der großen Rampe übergaben Hanneke Hellmann und Tobias Freigang den ersten Plätzen die Prämien. Die Jury entschied sich für zwei dritte Plätze, die ebenfalls Urkunden und Medaillen gewannen. Der Gewinner bekam ein Paket der Marke „Skatepro“, in welchem sich Teile für einen neuen Scooter befanden.

Danach waren die Skater an der Reihe. Die Jury sowie die Skater entschieden sich für eine lockerere Art und starteten eine „Jam Session“, bei der es „wichtiger ist, miteinander als gegeneinander zu fahren“, erzählt Freigang. Es gehe mehr darum, sich gegenseitig zu unterstützen. Nachdem sich auch die Skater aufwärmen konnten, wechselte der Ort, an dem geskatet wurde, im Zehn-Minuten-Takt. Auf der großen Rampe, auf der kleinen Rampe oder auf einer Fläche zeigten die Skater, was sie drauf haben. Für jeden gelungenen Trick gab es Sticker als Gewinn. Außerdem gab es ein Skateboard zu gewinnen.

Der Contest endete damit, dass die Veranstalter kleine Preise in die Luft warfen, die von Teilnehmern aus allen drei Gruppen gefangen wurden. Caps, McDonald‘s-Gutscheine, Sticker und jede Menge Zubehör flogen umher. „Ich hatte schlaflose Nächte, aber die waren es wert. Es war eine schöne Veranstaltung“, sagt Hanneke Hellmann über den Contest.