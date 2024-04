De Geldersche Wend geht an Hejo Eicker und Schaffrath „Ein Glücksfall für Geldern“

Spontan erhob sich das Publikum, als Hejo Eicker auf die Bühne kam. Standing Ovations begleiteten am Freitagabend in der Aula der Liebfrauenschule die Ehrung des Rekord-Ratsmitglieds mit dem Preis De Geldersche Wend. Es war nicht nur die Würdigung eines Ausnahmepolitikers, es war zugleich auch eine Auszeichnung für alle Ehrenamtlichen in der Stadt. Denn das Ehrenamt stand auf ausdrücklichem Wunsch des Preisträgers, der nicht nur ehrenamtlich Politik machte, sondern auch von Jugend an viele andere Aufgaben, besonders im Kulturbereich wahrnahm, im Mittelpunkt des Abends.