Prunkkappensitzung in der Bofrost-Halle Straelen Blumenstadt setzt auf heimische Gewächse

Über mangelndes Potential auf der Bühne und in der Bütt brauchen die Karnevalsbegeisterten in der Blumen- und Gemüsestadt nicht klagen. Der beste Beweis dafür waren die Auftritte von „Straelener Eigengewächsen“ bei der Prunkkappensitzung der GKG in der Bofrost-Halle. Egal ob Tanzgruppen oder Redner, alle gaben ihr Bestes und kamen überaus gut beim Publikum an. Lange Monate der Vorbereitung zahlten sich so aus. Im voll besetzten Saal gaben sie vor dem Elferrat, ohne Prinz und Garde, ihr Bühnendebüt.