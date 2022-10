St.-Aloysius-Jungschützen Walbeck : Walbeck feiert König Philipp

Walbeck König Philipp Ceulaers und sein Thron standen im Mittelpunkt bei Schützenfest in Walbeck. Bis Freitag wird im Spargeldorf noch gefeiert.

König Philipp Ceulaers und sein junger Thron begeisterten die St.-Aloysius-Jungschützen beim Schützenfest in Walbeck. Zum Hofstaat gehören Königin Anna Neyenhuys, Minister Tobias Linßen und Hofdame Leonie Canders, Hofdame Lena Stachnick und Hofherr Stephan Broeckmann. Viel Beifall gab es beim Königsgalaball für die Ehrentänze des Hofstaats. Weiter geht es in Walbeck beim Schützenfest am Montag mit Andacht und der Gefallenenehrung. Ab um 16.30 Uhr wird Thomas van den Berg den Mundartabend moderieren. Zum Finale geht es am Freitag, 7. Oktober, in Klompen von Kneipe zu Kneipe. Auf der Wiese gegenüber der Steprather Mühle wird dann die ‚Kermespopp‘ in Flammen aufgehen. DJ Herby legt am letzten Abend ab 19 Uhr Musik im Festzelt auf.