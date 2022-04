Mobilitätsschau auf dem Markt in Geldern : Von Autolegenden bis zur Carrera-Bahn

Viel los war am Sonntag auf dem Marktplatz in Geldern. Die Mobilitätsschau zog viele Besucher an. RP-Fotos: möw Foto: Dirk Möwius

Geldern Der Werbering Geldern lockte am Sonntag mit einer gelungenen Mischung zur Mobilitätsschau auf den Markt. Besonderer Blickfang waren Klassiker aus dem Motorsport.

Es müssen nicht immer die neusten und noch schnelleren Modelle sein. „Benni“ gehörte am Sonntag zu den Stars der Mobilitätsschau auf dem Markt in Geldern. Der blaue Ford Fiesta aus dem Jahr 1979 sammelte genauso so viele Bewunderer um sich wie der Saab 96 Sport Rallye. Ein Auto mit ganz viel Motorsportgeschichte. Erik Carlsson, in den 1950er- und 1960er-Jahren der Star des Rallyesports, fuhr auch dieses Fahrzeug. Kleine Geschichte am Rande: Sein spektakulärer Fahrstil, die nicht selten dazu führte, dass seine Saabs auf dem Dach landeten, brachte ihm den Spitznamen „Carlsson auf dem Dach“.