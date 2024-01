Impressionen vom Drachen- und Feuerfest 2024 in Geldern Geldern feiert mit Drachendame Kailidra

Nur am späten Nachmittag wurde es leerer auf dem Markt. Gabi Engelke und Gerd Lange vom Werbering, die für die Stadtverwaltung das Fest organisierten, hatten da aber schon die ersten Ideen, wie man es im nächsten Jahr so gestalten kann, dass das Programm bis zum Ende spannend bleibt und die Besucher in Geldern hält. Kein Frage: Kalidra kann auch im Jahr 2025 wiederkommen.