Premiere in Geldern Emotionale Reise mit der „Nautilus“

Geldern · Das neue Stück der Theaterwerkstatt Haus Freudenberg feierte am Samstag Premiere in der Gelderner Aula. Vorlage war die Geschichte um Kapitän Nemo in „20.000 Meilen unter dem Meer“. Angereichert war sie mit nachdenklichen Szene rund um die Themen Klimawandel und Konsum.

18.02.2024 , 09:00 Uhr

Neues Stück der Theaterwerkstatt Haus Freudenberg 8 Bilder Foto: Norbert Prümen

Von Bianca Mokwa