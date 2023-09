So war die Nacht der offenen Gotteshäuser Warum Issumer plötzlich Bohnen in den Taschen haben

Es ging darum, die Floskel „Gott sei Dank“, die einem im Alltag so flott über die Lippen rutscht, mit Leben zu füllen. Es ging aber auch um den Blick auf schwierige Zeiten, wenn das Danken schwer fällt. „Wir können Gott danken, dass er uns begleitet, auch in schwierigen Zeiten.“ Damit knüpfte er an die Worte an, die schon Yvonne Brück in der evangelischen Kirche den Besuchern zugesprochen hatte: „Gott hat eine Entscheidung getroffen. Er bleibt bei uns.“ „Gott ist die Liebe“, ergänzt Ralf Overhoff. „Er gönnt es uns von Herzen, wenn wir uns freuen.“ Er erinnert an die Zusagen aus der Bibel, das Gott treu ist und die Menschen lieb hat. „Deswegen lasst uns das kürzeste Gebet ruhig öfters beten: ,Gott sei Dank`“, ermutigte der Issumer.