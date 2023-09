Lossprechung bei der Dachdecker-Innung Kreis Kleve Nicola Keuler aus Kevelaer ist Innungsbeste

Obermeister Markus Henkel begrüßte die Junggesellin und Junggesellen im Uedemer Bürgerhaus und lud alle anwesenden Gäste zu einem ausgiebigen Frühstück ein. Er gratulierte den ehemaligen Auszubildenden zur bestandenen Prüfung und freute sich über die gezeigten Leistungen in der Gesellenprüfung. In seiner Ansprache ermutigte er die Junggesellen, sich im Ehrenamt und in der Innung zu engagieren. Im Namen der Gemeinde Uedem gratulierte Bürgermeister Rainer Weber den ehemaligen Auszubildenden. Getreu nach dem Sprichwort: „Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen!“ motivierte er die junge Handwerkerin und die Handwerker, weiter lernfähig, neugierig und wissbegierig zu bleiben. Rainer Webers Dank galt an diesem Morgen den Ausbildungsbetrieben, die sich immer wieder bereit erklären, junge Menschen im Handwerk auszubilden. „Der Fachkräftemangel im Handwerk ist ein sehr, sehr großes Problem, jedoch hat das Handwerk goldenen Boden und ist eine stabile Komponente in unserer Wirtschaft.“