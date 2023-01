Sitzungskarneval im Altbierdorf Viel gute Stimmung bei Ko&Ka in Issum

Was die Akteure bis zum Schluss nicht wissen konnten: Wie wird das Programm nach der langen Corona-Pause angenommen? Am Ende hieß es aufatmen. „Es war schon sehr schön zu sehen, dass die Leute kommen und feiern wollen“, sagt Ko&Ka-Präsidentin Pia Rennen mit einer Spur Erleichterung in der Stimme. Und die Spielerschar hat sich nicht lumpen lassen. „Britney Spears“ und „Elvis“ gaben sich die Klinke in die Hand. Kein Halten mehr gab es beim Auftritt der „Backstreet Boys“. Zünftig ging es beim Theaterstück rund um Omas 80. Geburtstag zu, den am Ende nur die berühmte Bowle retten konnte.