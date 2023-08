Grenzüberschreitende Fahrradtour Schnitzeljagd zum „Theater im Grünen“

In der kleinen Gruppe geradelt, gab es hin und wieder Diskussionsbedarf, ob der Weg nun rechts, links oder geradeaus der richtige war. Einzelne Mitstreiter verpassten dadurch sogar die eine oder andere Attraktion. Oder waren – wie in Auwel-Holt passiert – gerade in eine längere Ruhezeit am ausgewiesenen Kulturpunkt geraten. So verpasste beispielsweise ein Paar im Grenzcafé den Auftritt, während schräg gegenüber am Restaurant „Jagersrust“ auf niederländischer Seite das Duo „Digger & Dig“ die Menschen in den Bann zog.