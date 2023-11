100 Jahre St. Martinskomitee So war der Jubiläums-St.-Martinszug in Issum

Als es gerade anfing dunkel zu werden, machten sich viele Issumer auf den Weg. Sie kannten nur ein Ziel: den Vogt-von-Belle-Platz. Dort versammelten sich zahlreiche Kinder mit ihren selbstgebastelten Laternen. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des St. Martinskomitees in Issum, zogen die Kindergarten- und die Schulkinder am Sonntagabend gemeinsam durch den Ort. Zuvor gab es aber noch das Martinsspiel. Mitten auf dem Platz, in einem abgezäunten Bereich, loderte ein Feuer. Ein Mann mit nackten Füßen trat von einem Bein auf das andere. „Ja, es ist ein Bettler und ihm ist ganz, ganz kalt“, erklärte die Erzählerin. „Es ist schon sehr lange her, da lebte von uns noch keiner, eines Tages, es war ein ganz besonders kalter Novembertag, hörte der Bettler Pferdegetrappel“, begann die bekannte Geschichte. „So viele Reiter, das konnte nur römische Soldaten sein“, dachte der Bettler. „Und bekam es mit der Angst zu tun“, führte die Erzählerin die Geschichte weiter aus. „Aber kennt ihr den Soldaten?“, fragte sie in die Runde und viele helle Kinderstimmen riefen ein lautes „Ja“ und wussten die Antwort, wer auf einem braunen Pferd mit rotem Mantel dem Bettler entgegenritt: St. Martin. „Richtig“, lobte die Erzählerin. „Wir werden daran erinnert, dass es gut ist mit anderen zu teilen und dass es uns glücklich macht“, endete ihre Geschichte mit der Mantelteilung. Der Bettler hatte zwar immer noch nackte Füße, aber immerhin ein wärmendes Mantelstück über den Schultern.