2000 Teilnehmer So war die Demo für Demokratie in Straelen

Auch für Dominik Thekook war die Teilnahme ein wichtiges Anliegen. „Straelen ist meine Heimatstadt, aber ich bin nicht zum ersten Mal auf einer Demonstration. Ich bin bereits in Köln am ersten Mai gewesen und als nächstes steht die bundesweite Gedenkdemonstration zum vierten Jahrestag der Anschläge in Hanau an. Für mich ist es eine Herzensangelegenheit, hier heute in Straelen Präsenz und Haltung zu zeigen“, erklärte er. „Ich setze mich auch bei jeder sich bietenden Gelegenheit, egal ob im beruflichen oder privaten Kontext, gegen Rassismus ein. Gerade beim Alltagsrassismus hat jeder von uns die Möglichkeit, diese Missstände zu benennen oder aufzuklären, wenn nicht sogar die Pflicht“, appelliert er. Ein Höhepunkt der Veranstaltung war der Auftritt des neu gegründeten Straelener Kneipenchors, der das Lied „Schrei nach Liebe“ von den Ärzten a capella darbot. Die Demonstranten stimmten enthusiastisch mit ein, und die Atmosphäre auf dem Marktplatz war geprägt von Solidarität und Gemeinschaftssinn.