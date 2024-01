1400 Teilnehmer bei „Kerken steht zusammen“ „Deutschland braucht uns jetzt — mehr denn je“

Marion Schumacher und Anne-Kathrin Borchert hatten die Veranstaltung angemeldet und waren überwältigt vom breiten Bündnis aus Politik, den Vereinen und den Kirchen. Ihr Schlüsselerlebnis sei gewesen, dass eine Bekannte ihr sagte, sie gehe nicht mehr wählen, sagt Anne-Kathrin Borchert. Jetzt sei es Zeit für die Demokratie aufzustehen. Und wählen zu gehen, wie auch Iris Itgenshorst in ihrer Rede in Vertretung für die katholische Kirche betonte. Es gehe um Menschenwürde. Um die Bewahrung derjenigen Dinge, die in der Verfassung festgeschrieben sind und die für alle Menschen gelten. „Egal ob sie aus Kabul, Kiew oder Kempen kommen“, sagte Karl Flasch als Stellvertreter für die evangelische Kirche in seiner Rede. Rassismus, Homophobie, jede Form von Menschenfeindlichkeit, „die haben keinen Platz in diesem Land“. Deutlich wurde das auch an den Schildern der Teilnehmer. „Eyll ist bunt“ war da beispielsweise zu lesen und „Würde ist kein Konjunktiv“ und „Wo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht“.