Töpfer- und Handwerkermarkt Der Töpfermarkt in Sevelen ist beliebt

Am Tag der Deutschen Einheit wird in Sevelen traditionell an das alte Handwerk erinnert. Der Ort wird auch Töpferdorf genannt, weil sich vor vielen Jahren die Hersteller von Irdenware in Sevelen angesiedelt haben. Deswegen steht gegenüber der Kirche ein Töpferdenkmal. Rund um den Kirchplatz fand der Töpfer- und Handwerkermarkt statt.