Zahlreiche Aussteller und Besucher : Viel los beim Töpfermarkt in Sevelen

Sevelen Traditionell dreht sich am Tag der Deutschen Einheit alles um das alte Handwerk. Das Wetter lockte zahlreiche Besucher in den Ortskern. Die genossen die Abwechslung aus Verkaufsständen, Trödelmarkt, Essen und Musik.

Die Töpfer und Handwerker stammten übrigens aus dem Kölner und Düsseldorfer Raum, aus dem Ruhrgebiet, aus dem Sauerland und vom Niederrhein. Eine der vielen Händler auf dem Sevelener Töpfermarkt war Sigrid Reimann-Barazutti. „Ich mache das schon viele Jahre und bin nicht zum ersten Mal hier. Ich komme jedes Mal gerne nach Sevelen.“ Sie berichtete auch von dem Entstehen ihrer Ware. „Meine Sachen sind alle selbstgemacht. Da steckt viel Arbeit drin. Manchmal werden die getöpferten Sachen in Folie eingewickelt und bleiben über Nacht stehen. Dann arbeite ich am nächsten Tag weiter daran, also dauert es teilweise mehrere Tage“, erklärte sie.

Regelung am Tag der deutschen Einheit : Wie lange Bäckereien in NRW am 3. Oktober öffnen dürfen

Auch aus den Bereichen Glas und Garten oder Stoff und Genähtes haben viele Künstler ausgestellt und so war für jeden etwas dabei. Viele Menschen betrachteten die verschiedenen Waren an den Stände, schlenderten gemütlich durch die Straßen oder blieben stehen, um etwas zu kaufen. Zusätzlich zu den angebotenen Waren an den Ständen gab es auf dem Marktplatz eine große Bühne. Der Musikverein Kapellen begeisterte die Menschen mit seinen Darbietungen. Traditionelle Blasmusik sowie die aktuellen Hits und Rock und Pop durften hier nicht fehlen. Um den Platz herum gab es Stände, an denen man sich kleine Stärkungen in Form von Süßigkeiten oder Pommes und Getränken kaufen konnte. Für die kleineren Besucher wurde auch gesorgt, so gab es einige Möglichkeiten zum Spielen wie Klettergerüste und sogar ein Erlebniskino. Mit einer VR-Brille erlebte man dort Achterbahnen, Unterwasserwelten und vieles mehr. Den Besuchern gefiel die bunte Mischung und das Angebot. „Wir sind nicht zum ersten Mal hier, es ist gerade an diesem Feiertag ein toller Ausflug und auch unsere Kinder freuen sich hier zu sein“, erzählte Heike Janßen, die mit ihrer Familie auf dem Töpfer- und Handwerkermarkt in Sevelen unterwegs war.