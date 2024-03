Beliebtes Ausflugsziel am Wochenende Ostermarkt lockt viele Besucher nach Issum

Während Thomas Korinth nach langer Pause das erste Mal wieder dabei war, besucht Christa van Ravenstein regelmäßig den Issumer Ostermarkt. Sie ist auch auf anderen Ostermärkten präsent. Das kann die Xantenerin, weil die Ostermärkte am unteren Niederrhein terminlich aufeinander abgestimmt sind. Fünf Wochen vor Ostern startet der erste Ostermarkt in Wesel-Bislich. Vier Wochen vor Ostern geht es weiter in Issum, drei Wochen vor Ostern in Haus Riswick in Kleve. Nur am Wochenende vor Ostern laufen mit dem Ostermarkt im Voswinckelshof in Dinslaken und dem Ostermarkt in Xanten zwei Märkte parallel.