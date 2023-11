4600 Besucher kamen nach Pont So war der Lichtermarkt auf Haus Ingenray

Rund 4600 Gäste haben die Veranstalter an den beiden Tagen registriert, 89 ehrenamtliche Helfer und Helferinnen waren im Einsatz. Der Erlös aus dem Eintritt sowie die Einnahmen der Gastro-Stände gehen zu gleichen Teilen an den Amani Kinderdorf, der Gelderner Tafel sowie an die Bürgerstiftung Kapellen.