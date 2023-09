So war der Kerkener Kunst- und Kultursommer „Hinter uns liegen zwei wundervolle Wochen“

Nicole Thissen Wir sind sehr stolz darauf, dass unsere Vereine, Vereinigungen, Bürgerinnen und Bürger ein so vielfältiges Programm auf die Beine gestellt haben. Es gab Musik, Kunst, Lesungen, Veranstaltungen für Kinder, Ortsführungen und vieles mehr. Ein Programm in dieser Bandbreite, ohne Künstlerinnen und Künstler von außerhalb verpflichten zu müssen, ist sicherlich einzigartig. In nahezu allen Ortsteilen gab es Veranstaltungen.