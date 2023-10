Aktion unterstützt vom Skate-Papst Titus Dittmann 30 Kinder und Jugendliche profitieren vom Skate-Workshop in Sevelen

Die 30 Kinder, die am Skateboard-Workshop in Issum teilnahmen, lernten an zwei Tagen das Fahren auf vier Rollen. Bürgermeister Clemens Brüx (4. v. l.) und Frithjof Gerstner, Westenergie-Kommunalmanager begrüßten die Kinder am Anfang des Workshops.

Foto: Westenergie