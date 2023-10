Kartoffelmarkt mit neuer Königin Pont feiert wieder rund um „die tolle Knolle“

Vor dem Haus der Vereine konnte Jedermann mit einer Schätzung eintragen, wie viele Früchte dieses Nachtschattengewächses in einem Korb lagen. Der Preis: ebendiesen gefüllten Korb. Der obligatorische Spruch „für Essen und Trinken ist gesorgt“ traf im Ortskern gleich mehrfach zu. Ponter Vereine und Geschäftsleute beteiligten sich mit kulinarischen Angeboten in jeder nur denkbaren Form: erntefrisches Herbstgemüse vom Feld, Champignons, Waffeln, Pommes, Kartoffelsuppe. Der Grünkohltopf war schon am frühen Nachmittag ausverkauft. Rosenkohl gab’s am Stängel zu kaufen. Die Landfrauen aus Pont führten an dem Tag das Vereinshaus voll in Eigenregie. Rund 30 Frauen versorgten die Kaffeegäste mit Selbstgebackenem. Die Auswahl von etwa zwei Dutzend Kuchen hinter der gläsernen Theke war schon allein appetitanregend. Marlies Honnen beschrieb, was am liebsten ausgewählt wurde: „Wie in jedem Jahr ist Stachelbeerbaiser und Frankfurter Kranz der Renner.“ Sieben Kilogramm Kaffeepulver seien sicher bis zum Ende des Tages in die Kannen abgefüllt, ergänzte die Vorsitzende Angelika Hippler. Volles Haus, vom Morgen bis zum Spätnachmittag, das sei sicherlich eine der größten Aktionen, die von den Landfrauen so im Jahr gestemmt werde.