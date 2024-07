Finale beim Geldern Open Air Dieter Bohlen wird langsam altersmilde

Ja, hat er. Dieter Bohlen hat in Walbeck live gesungen, das konnte man durchaus hören. Dieses rauchige, etwas dünne Stimmchen, das war er. Für die ganz hohen Töne holte er sich Unterstützung, aber so ist das eben im Alter. Ob es für den Recall bei DSDS gereicht hätte? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich hätte Bohlen bei der Performance wieder irgendeinen seiner kruden Vergleiche gebracht und etwas von einer Luftpumpe erzählt oder so. Dabei hätte er ganz souverän gelächelt.