Auftritt der “Dire Strats“ So war die Kultnacht im Adlersaal Nieukerk

Die „Dire Strats" huldigen nun seit 20 Jahren den Klängen ihrer Lieblingsgruppe, den „Dire Straits". Bescheiden erklärte Leadgitarrist Wolfgang Uhlich den Erfolg der preisgekrönten Tributband: „Wir sind schon sehr unterschiedliche Leute, aber wir haben alle dasselbe Ziel: Immer weiter zu kommen und niemals sitzen zu bleiben." Und sitzen blieb bei der zehnten Kultnacht in Nieukerk definitiv niemand, denn die vom Heimatverein Nieukerk und dem Trägerverein Adlersaal liebevoll geplante Party hatte keinen einzigen langweiligen Moment. Bereits nach der Begrüßung durch die „Dire Strats" und den ersten mit Herzblut vorgetragenen Liedern ging die Menge so richtig mit. Es war toll, weil auch die Mischung stimmte und das Programm abwechslungsreich war. Natürlich durften an dem Abend Klassiker wie „Sultans of Swing", „Money for Nothing" und „Walk of Life" nicht fehlen. Dabei schafften es die „Dire Strats", sich die Songs zu eigen zu machen und sie ihrerseits mit richtig viel Gefühl auszustatten. Das war es, was den Saal zum Kochen brachte.