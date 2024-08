Veranstalter ziehen Fazit So war das Konzert des Gelderner Sommers in Walbeck

Die Konzertreihe des Gelderner Sommers fand am Mittwoch am Waldfreibad in Walbeck ihren krönenden Abschluss. Zunächst wurde die Veranstaltung für den gastgebenden Verein, den Walbecker Bäderverein um Geschäftsführer Benedikt May, zu einer wahren Zitterpartie: Warum? Weil etwa eineinhalb Stunden vor dem Beginn um 18 Uhr immer wieder leichter Nieselregen einsetzte und die Prognosen der Wetter-Apps eine sehr hohe Regenwahrscheinlichkeit für die Dauer der Freiluft-Veranstaltung anzeigten. Doch es kam anders als befürchtet, denn es blieb trocken. Obwohl auf Grund der unsicheren Wetterlage die „Invasion der Fietsers“ aus den Gelderner Ortschaften nicht im üblichen Maße stattfand, war auf die Walbecker Verlass und spätestens um 18.30 Uhr war die Veranstaltungsfläche mit Ausnahme des Sicherheitsabstandes von 20 Metern zur Bühne nicht nur gut besetzt, sie war voll – und es wurden stetig mehr.