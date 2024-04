Ein Abend mit Robert Kreis Zeitreise in die Goldenen Zwanziger Jahre

Mit Highlights wie dem humorvollen Kabarett-Couplet „Der Blusenkauf“, dem Schlager „Wegen der Leut“ von Otto Reuter und einem großen Schlagerpotpourri endete ein vergnüglicher Abend in Erinnerung an eine in Kunst und Politik sehr bewegte Zeit. „Kunst ist ein misshandeltes Kind geworden. Ohne Kunst ist das Leben undenkbar! Ihr habt hier in Geldern ein wunderbares Haus“, rief er abschließend in den Applaus des begeisterten Publikums.