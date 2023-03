Mitarbeiter bei Diebels in Issum fordern mehr Lohn wegen Inflation Weitere Streiks „nicht ausgeschlossen“

Issum · 24 Stunden lief bei Diebels in Issum kein Bier durch die Anlage. Auch andere Brauereien standen still. Am Donnerstag geht es in die nächste Verhandlungsrunde. Ob die Forderungen erfüllt werden, ist noch offen.

14.03.2023, 15:24 Uhr

Der Landesvorsitzende der Gewerkschaft NGG NRW, Mohamed Boudhih (auf der Bank, Mitte), besuchte die Streikenden bei Diebels in Issum. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Von Bianca Mokwa

„Die Brauerei steht komplett still, links gibt es was zu Essen. Schön, dass ihr da seid“, begrüßt Claudia Hempel, Geschäftsführerin der Gewerkschaft NGG Krefeld-Neuss die Mitarbeiter der Mittagsschicht. Bei Diebels in Issum wird 24 Stunden lang gestreikt. Warum, das fasst Mohamed Boudih, Landesbezirksvorsitzender der NGG NRW zusammen: „Am Ende ist es eine einfache Geschichte: Der Laden macht gute Geschäfte, die Leute haben Sorgen wegen der Inflation, die Arbeitgeber versuchen uns abzuspeisen.“