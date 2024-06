Mitten im Ort, unter freiem Himmel Aldekerk zelebriert das White Table Dinner

Erst am Vorabend wurde entschieden, ob das White Table Dinner überhaupt stattfinden kann. Der Grund: das Wetter. Schon in der gesamten vergangenen Woche hatten die Organisatoren täglich sorgenvoll diverse einschlägige Apps konsultiert, galt es doch angesichts des unbeständigen Wetters zu entscheiden, ob das 5. Aldekerker White Table Dinner abgesagt werden müsste. Schließlich wagten die Organisatoren es allen Unsicherheiten zum Trotz und wurden bestätigt. Wenn es auch nicht ganz so warm war wie in den Vorjahren, so hatten mehr als 500 Gäste einen schönen Abend bei der inzwischen schon vertrauten stimmungsvollen Atmosphäre, bei festlich gedeckten Tischen, leckeren Speisen und Getränken und der musikalischen Untermalung durch die Turmbläser und den Frauenchor KaJu.