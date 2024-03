Unternehmerfrühstück der Kreiswirtschaftsförderung Investitionen in den Bildungsstandort Geldern

In der Aula des Berufskollegs des Kreises Kleve in Geldern begrüßte er zahlreiche interessierte Gäste und verwies dabei auf die Investitionen, die an der Schule getätigt werden: Am Berufskolleg in Geldern verbaut der Kreis Kleve knapp fünf Millionen Euro. Dort entsteht neue Räumlichkeiten für Gartenbauer und Dachdecker. Hinzu kommt eine Kletteranlage. „Diese Erweiterung ist enorm wichtig, denn sie sichert uns und Ihnen die Fachkräfte von morgen“, sagte Kaiser. Auch die Stadt Geldern investiere – etwa in den Ausbau von Kita-Plätzen, in den Bau von Schulen und die Schaffung von Wohnraum, so der Bürgermeister.