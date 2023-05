Großer Spargelumzug in Walbeck Das alljährliche Highlight der Spargelsaison

Heute wird das weiße Gold in Walbeck gefeiert. Das war nicht immer so. Die Einwohner Walbecks waren früher größtenteils arm. Die Bauern hatten nichts, der Boden gab nichts her. Der Major Klein-Walbeck brachte 1900 den Spargel nach Walbeck. Das brachte Geld. Sein Vermächtnis wird über ein Jahrhundert später noch gefeiert mit einem Spargel- und Handwerkermarkt und Festumzug.