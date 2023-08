So war das Festival am Airport Weeze San Hejmo wird 2024 fortgesetzt

Zweimal musste der Rapper Apache 207 am Samstag seinen Auftritt bei San Hejmo unterbrechen, weil es einen Notfall im Publikum gegeben hatte. Auch bei Sido gab es einen, nun ja, Notfall, aber der sah so aus, dass Mitveranstalter Bernd Dicks noch mal schnell zum Büdchen fahren musste, um ihm Einweg-E-Zigaretten zu besorgen. Marteria hingegen war der Einzige im gesamten Festival-Line-up, der schon bei der Premiere dabei war, und der, wenn man ihn lässt, bestimmt auch noch ein drittes Mal kommen würde, so begeistert war er. Ach ja, Rapper Majan feierte am Freitag seinen 24. Geburtstag auf der Bühne. Erst gab es Kuchen vom Orga-Team, dann sangen ihm die Fans ein Ständchen. Auch für solche Momente gab es immer Zeit. Denn anders als Parookaville, ist das zweite große Musikfest am Airport Weeze fast schon familiär.