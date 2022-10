Brauchtum im Altbierdorf : Preisschießen der Bruderschaften

Es ging um viele Pokale auf dem Schießstand in Sevelen. Diese Schützen waren erfolgreich. Foto: Hansi Holtermann

Issum Die Mitglieder der beiden Issumer Bruderschaften holten zahlreiche Pokale. Als neue Disziplin wurde mit dem Luftgewehr auf einen „Vogel“ geschossen.

Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause trafen sich die St.-Nicolai- und St.-Katharina-Bruderschaft wieder zum jährlichen Preis- und Pokalschießen auf dem Schießstand in Sevelen. Am Preisschießen nahmen alle rege teil. Parallel dazu wurden draußen an der Vogelstange Pokale ausgeschossen. Für die jüngeren Mitglieder der St.-Katharina-Bruderschaft gab es zwei Hüpfburgen, Kickerspiele und eine Laserschießanlage.