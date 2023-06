Hexenland-Rallye Sevelener heißen Oldtimer willkommen

Besucher konnten zum Beispiel in der Mittagspause der Fahrer ab 12 Uhr die beeindruckende Vielfalt der automobilen Klassiker auf dem Kirchplatz bewundern. Zuvor begaben sich die Teilnehmer in ungefähr 60 angemeldeten Fahrzeugen auf eine Tour durch die Region und kehrten gegen Mittag zurück, wo bereits eine Vielzahl von Besuchern gespannt darauf wartete, die Schmuckstücke bewundern zu können. Doch das Treffen bot nicht nur etwas für Oldtimer-Fans. Auch für Familien und Kinder, die einen ereignisreichen Tag verbringen wollten, gab es ausreichend Möglichkeiten – von Essensständen bis hin zu einer Hüpfburg und Musik. Um 14.30 Uhr starteten die Teilnehmer den zweiten Teil der Rallye. „Wir sind zum ersten Mal dabei und wollten uns das mal anschauen. Bei Oldtimer-Treffen sind wir tatsächlich schon öfter gewesen, aber eine Rallye machen wir zum ersten Mal. Es ist echt super schön und gut organisiert“, berichtete Teilnehmer Aaron Postmann aus Sonsbeck, der mit seinem Vater angereist war. Seit zwei Jahren ist er stolzer Besitzer eines alten Ford Fiestas. Ob Limousine oder Cabrio, ob Mercedes oder BMW – die Vielfalt der präsentierten Modelle lud zum Staunen ein, und Besucher sowie Experten genossen es, sich zu unterhalten. Die Bandbreite der ausgestellten Fahrzeuge war beeindruckend. Einige der liebevoll restaurierten Fahrzeuge standen sogar zum Verkauf. Liebhaber klassischer Motoren kamen voll auf ihre Kosten, wenn sie mit stolzen Besitzern ins Gespräch kamen. „Das ist ein Hobby von mir, schon ein Lifestyle. Seit 2015 besitze ich meinen Dodge Coronet. Den habe ich damals irgendwo ganz tief in den Niederlanden entdeckt und gekauft.“, erzählt Ben Förster. Neben den klassischen Autos und Mofas auf dem Kirchplatz waren auf dem Parkplatz gegenüber vom Friedhof auch einige alte Traktoren zu bewundern, die mit ihrem Retro-Look das Gesamtbild abrundeten.