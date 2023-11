Tradition für den guten Zweck Martinskonzert in Nieukerk war ein voller Erfolg

Es folgten der katholische Kirchenchor St. Dionysius und der evangelische Kirchenchor unter der Leitung von Simon Wesseler, die gemeinsam „We are marching in the Light of Love“ von Manfred Bühler, „Wenn ich alle Sprachen dieser Welt sprechen könnte“ von Markus Pytlik und „Ihr Mächtigen“, ein ins Deutsche übersetztes jüdisches Gebet von Christine Heuser, sangen.