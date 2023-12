Jahreskonzert des Musikvereins Walbeck Musikalisches Potpourri zu Ehren des Dirigenten

Der Musikverein Walbeck hat sein Jahreskonzert an zwei Tagen in der Gasstätte „Zur Friedenseiche“ vorgetragen. In diesem Jahr standen die Auftritte unter dem Motto „Klassiker – 25 Jahre Leo Beckers". Dabei begeisterten die Musiker unter der Leitung des langjährigen Dirigenten Leo Beckers mit einem launigen Potpourri.