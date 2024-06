200 Teilnehmer auf dem Kirchplatz Sevelen feiert die Demokratie mit einem „Europa-Picknick“

Margret Keusen, stellvertretende Bürgermeisterin der Gemeinde Issum, betonte in ihrem Grußwort, auch mit Blick auf die vergangenen Wahlergebnisse in Thüringen, die Bedeutung der Europawahlen am 9. Juni für die Demokratie in Europa. Sie verwies dabei besonders auf die 60-jährige Städtepartnerschaft Issums mit Courdemanche in Frankreich und die aktive Rolle, die ein ehemaliger Kriegsgefangener dabei spielte und das Vorbild, das damit für die europäische Verständigung gegeben wurde. Die Sorge darüber, dass die Demokratie und der Friede in Europa gefährdet sein könnte, wenn extreme Parteien das Ruder übernehmen, sei in den Redebeiträgen deutlich geworden, sagt Jens Müller, einer der Freiwilligen, der die Veranstaltung mit organisiert hat. Unterstützung gab es auch seitens der Gemeinde Issum und von Sponsoren aus der Unternehmerschaft und von Privatleuten. Mit der finanziellen Unterstützung wurden die Toilettenwagen bezahlt aber auch Aktivitäten für die Kinder organisiert.