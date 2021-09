Kopf-an-Kopf-Rennen auch im Altbierdorf : So wählte Issum bei der Bundestagswahl 2021

So wählte Issum bei der Bundestagswahl 2021

Auch in der St.-Nikolaus-Schule Issum befand sich ein Wahllokal. Gewählt werden konnte dort von 8 bis 18 Uhr. Foto: Bianca Mokwa

Issum Die CDU hat im Altbierdorf Stimmen verloren bei der Bundestagswahl im Vergleich zu 2017, die SPD zugelegt und sogar die CDU um Haaresbreite überholt. Die Grünen konnten ihre Stimmen mehr als verdoppeln.

In Issum sah es mit Ende der Auszählung gegen 21 Uhr ähnlich aus, wie die deutschlandweiten Hochrechungen es auch zeigten: ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen CDU und SPD . Die CDU verlor reichlich Stimmen im Altbierdorf und erreichte bei der Bundestagswahl 30,91 Prozent, die SPD legte zu und überholte die Christdemokraten um Haaresbreite mit 30,98 Prozent. Die FDP verlor leicht Stimmen zur vergangenen Bundestagswahl und erreichte 11,37 Prozent, die Grünen konnten ihr Ergebnis fast verdoppeln und erlangten 12,82 Prozent. Die AfD bekam 5,94 der Stimmen, 2,07 gingen an die Linke. Die Wahlbeteiligung lag bei 82,7 Prozent.

Zum Vergleich: Die Wahlbeteiligung lag in Issum bei der Bundestagswahl 2017 bei 81,3 Prozent. 7.785 Menschen gaben ihre Stimmen ab, 55 Wahlzettel waren ungültig. Die gültigen Zweitstimmen verteilten sich wie folgt: CDU: 39 Prozent, 3014 Stimmen, SPD: 25,5 Prozent, 1970 Stimmen, Die Grünen: 5,6 Prozent, 435 Stimmen, FDP: 13,8 Prozent, 1068 Stimmen, Die Linke: 5,1 Prozent, 391 Stimmen, AfD: 7,4 Prozent, 575 Stimmen, auf sonstige Parteien entfielen 3,6 Prozent, also 277 Stimmen. Damit schnitt die CDU in der Gemeinde Issum um einige Prozentpunkte besser ab als auf Bundesebene: da waren es 32,9 Prozent.