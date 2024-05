Sieger der Hexenland-Rallye stehen fest In Sevelen schlägt das Herz für Oldtimer

Das älteste Auto an diesem Tagwar ein Moris Ten Four / Baujahr 1934. Die weiteste Anreise hatte ein Teilnehmer aus Unna mit seinem Fahrzeug BMW 2002 Cabrio / Baujahr 1971. Beide haben dafür einen Pokal erhalten. Und das sind die Sieger der Hexenland-Rallye, bei den Autos ging der erste Platz an Hanna Geyer: Mercedes Benz 124 / Baujahr 1988, der zweite Platz an Bernd Gebauer: Morris Eight Open Tourer / Baujahr 1938 und der dritte Platz an Michael Wolters mit dem Wagen: Triumph T 23 / Baujahr 1956. Bei den Mofas war Erstplatzierter Andreas Bruns, der zweite Platz ging an Stefan Derks und der dritte Platz an Michael Janssen.