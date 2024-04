Theaterverein Oeconomia spielt Komödie „Residenz Schloss & Riegel“ Wenn aus dem Knast eine Seniorenresidenz wird

Dass bei Schraetz in Auwel-Holt einmal eine Seniorenresidenz Einzug halten würde, hätte wahrscheinlich bis zum Wochenende niemand geahnt. Aber das hat sich am Samstag und Sonntag grundlegend geändert. Der Theaterverein Oeconomia spielte dort die Komödie „Residenz Schloss & Riegel“ in drei Akten.