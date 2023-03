2022 weniger Verbrauch als 2021 So viel Gas sparten Menschen im Gelderland

Bis zu elf Grad am Dienstag, immerhin acht Grad am Mittwoch und sogar bis zu 16 Grad am Wochenende: Die Temperaturen ziehen endlich wieder an, der Frühling zeigt immer mehr, dass es ihn auch wirklich gibt. Draußen wird es wärmer – und damit wird es auch immer unnötiger, dass in Privathäusern und -wohnungen geheizt wird.