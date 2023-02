Widerspruchsrecht für Bürger So verhindert man die Weitergabe seiner Daten durch die Kommune

Datenschutz ist ein sensibles Thema. Nicht jeder steht im Telefonbuch, nicht jeder ist per Suchmaschine im Internet zu finden. Das möchten viele auch gar nicht. Es gibt aber Vereinigungen, die sehr an den Daten interessiert sind, oft mit noblen Absichten, wie zum Beispiel, um zu runden Geburtstagen zu gratulieren oder sie in Mitteilungsblättern zu veröffentlichen. Die Bundeswehr schickt regelmäßig Ausbildungsangebote an junge Menschen, und auch Parteien haben kurz vor den Wahlen Interesse an bestimmten Wählergruppen. Die Kommunen können dann Informationen an diese speziellen Vereinigungen herausgeben. Dem kann aber ein Widerspruch entgegengesetzt werden. Die Gemeinde Issum informiert darüber, wer und warum ein Interesse an bestimmten Daten hat und wie man sich als Bürger vor der Weitergabe der Daten schützen kann.