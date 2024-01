Wallfahrtsrektor Kaulings Abschiedsgottesdienst Kevelaer verabschiedet Pastor Gregor Kauling

Kevelaers Bürgermeister Dominik Pichler sagte, viele Menschen hätten das vergangene Jahr mit Krisen, andauernden und neuen Kriegen nicht so positiv erlebt. „Aber liegt es nicht auch an den Medien, die anscheinend nur schlechte Nachrichten für gute Nachrichten ansehen?“, fragte Pichler und sagte, die „destruktive Kritik“ habe zugenommen, was die Gesellschaft „kaputt“ mache. „Es gibt auch Gründe für Zuversicht, zum Beispiel ein intaktes Vereinsleben in Kevelaer, und Menschen, die Mut zur Veränderung haben“, so der Bürgermeister. Zu Kaulings Abschied sagte er, dieser habe sich nicht gerade leichte sechs Jahre in Kevelaer ausgesucht und nannte die Missbrauchsskandale der katholischen Kirche und die Corona-Zeit. Als positiv hob er die gute Zusammenarbeit zwischen Kirche und Stadt hervor, zum Beispiel bei der Sanierung der Innenstadt und des Kapellenplatzes sowie bei der nun fast abgeschlossenen Restaurierung der Orgel in der Basilika. Pichler dankte Kauling für seine Zeit in Kevelaer, wünschte ihm alles Gute für die Zukunft und betonte, Kauling sei in Kevelaer immer willkommen. An dieser Stelle gab es bestätigenden Applaus in der Kirche.