Neues Baugebiet in Aldekerk Kerkener Rat legt Preise für Grundstücke fest

Eine üppige Tagesordnung wartet auf die Ratsmitglieder in Kerken bei der letzten Sitzung in diesem Jahr. Am Mittwoch, 14. Dezember, 18 Uhr, geht es im Adlersaal auch um das Neubaugebiet „Aldekerk Süd, 2. Bauabschnitt“. Der Rat soll die Grundstückspreise festlegen. Abweichend vor der Vorlage für den Bau- und Planungsausschusses Ende Oktober schlägt die Verwaltung jetzt vor, die geplante Befragung der Interessenten zunächst mit einem durchschnittlichen Grundstückspreis von 220 Euro pro Quadratmeter durchzuführen, fünf Euro weniger als zunächst vorgeschlagen. Wie beim ersten Bauabschnitt könnte nach Beendigung der Befragung die Planung hinsichtlich der Bedarfe konkretisiert werden, und Grundstücke entsprechend ihrer Lage und Nutzung zu unterschiedlichen Preisen angeboten werden.