Stiftung sammelt Spenden für Umbau des Drei-Kronen-Hofs Tanzen für Kapellens neues Bürgerzentrum

Abtanzen und dadurch helfen? Im Dorf an der Fleuth ist das möglich. Um die nötigen Eigenmittel für den Umbau des Drei-Kronen-Hofs zum Bürgerzentrum zusammenzubekommen, werden in diesen Tagen Spenden gesammelt. Und die Bürgerstiftung Kapellen freut sich über jede Aktion, die Geld für das Projekt in die Kasse bringt. Da passt es doch gut, dass Projektleiter Michael Streck in früheren Zeiten mit seinem Freundeskreis unter dem Namen „Empire“ für Disco und Party in der Region sorgte. Seit fast 30 Jahren war man zwar nicht mehr aktiv, aber nun gibt es ein Comeback für die gute Sache: Am Freitag, 21. April, wird im Bürgersaal wie früher gefeiert. Und alle Einnahmen kommen der Bürgerstiftung zugute.