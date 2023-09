Mitgliederversammlung am Montag bei Manten Werbering Geldern spricht über seine Zukunft

Genau vor einem Jahr schlug der Werbering Geldern Alarm. Nach Vorgesprächen mit Verwaltung und Politik machte der Vorstand auch öffentlich deutlich, dass es in dieser Form der ehrenamtlichen Arbeit nicht weitergehen kann. Fahrradbörse, Wettbewerb der Straßenmaler, die legendäre Straßenparty, Weihnachtsverlosung, Stadtgutschein, After-Work-Partys in der Adventszeit oder die Begleitung der verkaufsoffenen Sonntage – alles wurde bis dahin vom Werbering-Team neben der Arbeit für das eigene Geschäft oder Unternehmen auf die Beine gestellt. Der Hilferuf des Werberings wurde im Rathaus erhört. Ab 2024 ist die Stadt selbst mit einem Eigenbetrieb unter Leitung von Rainer Niersmann für die Veranstaltungen in Geldern zuständig. Doch wie geht es mit dem Werbering selbst weiter? Das soll nun in einer außerordentlichen Versammlung (Montag, 25. September, 19 Uhr, Haus Manten) mit den Mitgliedern besprochen werden.