Tobias Aymanns arbeitet als Erzieher im Kindergarten : Ein „Dorfkind“ aus Überzeugung

Wetten Der Sozialpädagoge Tobias Aymanns arbeitet als Erzieher im Wettener Kindergarten St. Petrus. Seiner Ortschaft ist der 28-Jährige immer treu geblieben – auch während des Studiums in Nimwegen.

„Ich habe schon mein Leben lang hier in Wetten gewohnt und fühle mich hier wohl“, sagt Aymanns, der lange Jahre als Vorsitzender die KLJB geleitet hat, lachend. Als Kind besuchte er damals den Kindergarten St. Petrus, direkt neben dem Sportplatz. Es war das gleiche Gebäude, in dem sich Aymanns heute immer mal wieder die Gitarre umschnallt, um mit den Kindern zu singen. Auch während seines Studium in Nimwegen konnte er in seinem Heimatdorf bleiben, mit dem Abschluss als Sozialpädagoge in der Tasche arbeitete er zunächst bei einem Träger für Menschen mit Behinderung.