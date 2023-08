Werkstatt für Menschen mit Handicap in Geldern Modernisierung für Haus Freudenberg

Der Standort Geldern wurde komplett saniert und mit der neusten Technik ausgestattet, doch rein äußerlich hat sich der Gebäudekomplex eher unwesentlich verändert. Nach einer kompletten Kernsanierung wurde zunächst der Küchenbereich durch einen Anbau großzügig erweitert, zusätzlich ist ein nach innen liegendes Hochregallager um 1,5 Meter nach vorne gewandert, um die Lagerkapazitäten zu erweitern. Der Außenbereich wurde vor fremden Besuchern besser geschützt und insgesamt aufgehübscht. „Die Kosten belaufen sich in Richtung zehn Millionen Euro“, sagte Geschäftsführerin Barbara Stephan. „Aber es wurden auch zahlreiche Arbeiten gemacht, die nach 35 Jahren ganz einfach nötig waren. Ich denke da zum Beispiel an neue Fenster und an die Dachkonstruktionen.“