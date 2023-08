Grundschule in Kapellen mit Montessori-Zweig Marienschule stellt ihren Neubau vor

Mit Meggy in den Unterricht der Hundeklasse, zur Pause in den Lesegarten oder auf den großen Spielplatz, zum Mittagessen Reibekuchen und Pfannkuchen mit von den Kindern selbst gemachtem Apfelmus in der Mensa essen – der Schulalltag an der Mariengrundschule in Kapellen hat einiges außergewöhnliches zu bieten. Dazu kommen jetzt die großen hellen Räume mit modernster Technik, wobei das alte Gebäude und der Neubau nahtlos ineinander übergehen. Die 177 Kinder fühlen sich sichtlich wohl an ihrer Schule – die zu einem wahren Schmuckstück geworden ist. Davon überzeugte sich auch Bürgermeister Sven Kaiser am Mittwoch bei einem Rundgang mit Schulleiterin Angela Hüskes.