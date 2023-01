Vorstandwahlen beim CDU-Ortsverband Geldern Gelderns CDU zieht eine positive Bilanz

„Es ist es sehr wichtig, junge Mitglieder für die politische Arbeit und perspektivisch auch für die Arbeit in kommunalen Gremien zu gewinnen. Das ist uns mit dem neuen Vorstand gut gelungen. Mit Constantin Höhmann und Tim Reuter als neue stellvertretende Vorsitzende sind zwei junge und engagierte Familienväter nachgerückt. Zusammen mit Jan Hermes (38 Jahre, zwei kleine Kinder) bringen die jüngeren Vorstandsmitglieder nun auch die für diese Altersgruppe wichtigen Themen in den Ortsverband. Leider konnten wir keine jungen Frauen für unseren Ortsverband gewinnen. Was die Arbeit im Ortsverband angeht, werden wir neue Wege erarbeiten und uns auch dahingehend erneuern und modernisieren“, so Jutta Manten.