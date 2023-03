CDU Lüllingen wählt neuen Vorstand. Johannes van Bracht bleibt Vorsitzender der CDU Lüllingen

Die Christdemokraten zogen eine positive Bilanz für das Erreichte im Heidedorf. Das Feuerwehrgebäude und das Projekt „Alte Schule“ sind fertiggestellt. Die Ampelanlage an der gefährlichen Kreuzung steht endlich vor der Realisierung und ein Kindergarten mit zusätzlich fünf bis sechs Wohneinheiten für altersgerechteres Wohnen in Lüllingen sind in Planung.